Спортдир «Спартака»: Слишкович сделал многое для команды, мы должны его уважать

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича.

«Я был уверен, что он останется, будет помощником, будет в тренерском штабе. Мы должны его уважать. Он многое сделал для команды», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, 16 мая стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен главным тренером московского «Спартака» с начала сезона-2024/2025. Контракт рассчитан на два года. При этом подчёркивалось, что Слишкович останется в тренерском штабе московского клуба.

После 29 туров чемпионата России «Спартак» набрал 49 очков и занимает пятое место. В следующем, заключительном туре Российской Премьер-Лиги красно-белые встретятся с «Оренбургом». Матч состоится 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

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