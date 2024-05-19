Спортдир «Спартака» заявил, что Станкович не принимал участия в вопросе контракта Джикии

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал подчеркнул, что новый главный тренер красно-белых Деян Станкович не принимал участия в вопросе контракта центрального защитника Георгия Джикии.

«По этому вопросу новый главный тренер не принимал участия. Решение надо было принять в этот момент, но тренера сейчас нет. Это решение клуба, цикл должен был завершиться», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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