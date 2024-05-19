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Спортдиректор «Спартака»: Джикия — легенда клуба и России. Двери для него всегда открыты

Спортдиректор «Спартака»: Джикия — легенда клуба и России. Двери для него всегда открыты
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о решении не продлевать контракт с защитником Георгием Джикией.

«Это коллективное решение объявить об уходе Джикии сейчас. Джикия — легенда клуба и России. Но приходит время, когда цикл должен завершиться. Мы относимся с уважением к Георгию. Двери «Спартака» для него всегда открыты», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. Новость об уходе его из клуба появилась 16 мая.

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