Амарал: «Спартак» уделял внимание российским тренерам. Дело не в паспорте, а в качестве

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, по какому критерию руководство красно-белых выбирало нового главного тренера. С сезона-2024/2025 им станет сербский специалист Деян Станкович.

— Правда, что меньше рассматривали российских тренеров, потому что боялись их связи с агентами?

— Нет, это не так. Внимание уделялось российским специалистам, но дело не в паспорте, а в качестве. Я уважаю российских специалистов. В штабе у Станковича будут российские тренеры. Например, Саша Зайченков», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Деян Станкович с сентября 2023 года тренировал венгерский «Ференцварош». С этой командой сербский тренер выиграл чемпионат Венгрии.