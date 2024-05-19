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Амарал: «Спартак» уделял внимание российским тренерам. Дело не в паспорте, а в качестве

Амарал: «Спартак» уделял внимание российским тренерам. Дело не в паспорте, а в качестве
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, по какому критерию руководство красно-белых выбирало нового главного тренера. С сезона-2024/2025 им станет сербский специалист Деян Станкович.

— Правда, что меньше рассматривали российских тренеров, потому что боялись их связи с агентами?
— Нет, это не так. Внимание уделялось российским специалистам, но дело не в паспорте, а в качестве. Я уважаю российских специалистов. В штабе у Станковича будут российские тренеры. Например, Саша Зайченков», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Деян Станкович с сентября 2023 года тренировал венгерский «Ференцварош». С этой командой сербский тренер выиграл чемпионат Венгрии.

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