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Спортдир «Спартака»: какое место должен занять Станкович? Мы такими категориями не мыслим

Спортдир «Спартака»: какое место должен занять Станкович? Мы такими категориями не мыслим
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос о желаемом месте красно-белых по итогам первого сезона при новом тренере Деяне Станковиче.

— Какое место должен Станкович занять в первом сезоне?
— Мы такими категориями не мыслим. Мы идём от игры к игре, — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 29 туров чемпионата России «Спартак» набрал 49 очков и занимает пятое место. В следующем туре красно-белые сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

16 мая стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен главным тренером московского «Спартака» с начала сезона-2024/2025. Контракт рассчитан на два года. Сейчас временно обязанности рулевого команды исполняет Владимир Слишкович.

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