Тренер «Спартака» Слишкович заявил, что не принимал участия в обсуждении будущего Джикии

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович признался, что не принимал участия в обсуждении вопроса будущего капитана команды Георгия Джикии. Защитник покинет красно-белых по окончании сезона, а Слишкович продолжит работу в тренерском штабе. Место главного тренера с нового сезона займёт Деян Станкович.

«Джикия важный игрок для раздевалки, это грустный момент. Я не принимал обсуждения в его будущем. Клуб начинает новую страницу, он не первый, кто уходит из клуба. Жалко. Но я не боюсь за его будущее, в другой команде он точно будет играть хорошо. Уверен, мы ещё с ним много раз увидимся», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Джикия перешёл в «Спартак» в конце 2016 года, за это время выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок России.