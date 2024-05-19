Слишкович: возглавить другой клуб РПЛ? Об этом потом, сейчас — хочу на море

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о возможности тренировать другой клуб Российской Премьер-Лиги в следующем сезоне.
— Я сейчас думаю только о последней игре, а потом — на море.
— Если вам другой клуб РПЛ предложит пост главного, согласитесь?
— Обо всём потом подумаем. Сейчас — море, — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, на пост нового главного тренера «Спартака» был назначен сербский специалист Деян Станкович, который возглавит московский клуб с сезона-2024/2025.
После 29 туров чемпионата России «Спартак» набрал 49 очков и занимает пятое место. В последнем туре чемпионата красно-белые сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.