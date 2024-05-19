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Спортдиректор «Спартака» ответил, почему клуб не предложил Джикии новый контракт

Спортдиректор «Спартака» ответил, почему клуб не предложил Джикии новый контракт
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Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос, почему клуб не предложил защитнику Георгию Джикии новый контракт.

«Повторю, что в жизни и в футболе цикл заканчивается. Сейчас посчитали, что правильно поступить именно так. Это жизнь», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017-го в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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