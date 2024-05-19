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Амарал: «Спартак» не зависит от агентов. Павел Андреев — топ-профессионал

Амарал: «Спартак» не зависит от агентов. Павел Андреев — топ-профессионал
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что московский клуб не находится под влиянием агентов.

— «Спартак» не зависит от агентов.

— Но как тогда быть со «Спартаком-2», где все игроки принадлежат почти одному агенту?
— Нет, подожди, ничего мы не боимся. Павел Андреев — топ-профессионал. В России есть и другие агенты. Он профессионал, — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 29 туров чемпионата России «Спартак» набрал 49 очков и занимает пятое место. В следующем, заключительном туре Российской Премьер-Лиги красно-белые встретятся с «Оренбургом». Матч состоится 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

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