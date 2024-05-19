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Слишкович: с «Балтикой» «Спартак» сыграл лучше, чем с «Рубином». Был плохой день

Слишкович: с «Балтикой» «Спартак» сыграл лучше, чем с «Рубином». Был плохой день
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Главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович сравнил победный матч с «Рубином» (3:1) в 29-м туре Российской Премьер-Лиги с проигранной встречей с «Балтикой» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    

«Сегодня мы просто забили наши моменты. С «Балтикой» мы просто не забили. В Калининграде мы сыграли лучше, чем сегодня. Но так бывает. Это просто был плохой день. Такое случается раз в год, но выпало именно на этот матч», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В последнем матче чемпионата России нынешнего сезона «Спартак» сыграет на выезде с «Оренбургом». Матч пройдёт 25 мая и начнётся в 16:30 мск. Сейчас красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице.

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