Слишкович: с «Балтикой» «Спартак» сыграл лучше, чем с «Рубином». Был плохой день

Главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович сравнил победный матч с «Рубином» (3:1) в 29-м туре Российской Премьер-Лиги с проигранной встречей с «Балтикой» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Сегодня мы просто забили наши моменты. С «Балтикой» мы просто не забили. В Калининграде мы сыграли лучше, чем сегодня. Но так бывает. Это просто был плохой день. Такое случается раз в год, но выпало именно на этот матч», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В последнем матче чемпионата России нынешнего сезона «Спартак» сыграет на выезде с «Оренбургом». Матч пройдёт 25 мая и начнётся в 16:30 мск. Сейчас красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице.