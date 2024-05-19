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Спортдиректор «Спартака»: ожидаем, что Станкович будет играть в атакующий футбол

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос, будет ли московская команда продолжать в атакующий футбол при новом главном тренере Деяне Станковиче.

«Мы ожидаем, что Станкович примет команду и будет играть в атакующий футбол, который присущ «Спартаку», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 29 туров чемпионата России «Спартак» набрал 49 очков и занимает пятое место. В следующем туре красно-белые сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

16 мая стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен главным тренером московского «Спартака» с начала сезона-2024/2025. Контракт рассчитан на два года. Сейчас временно обязанности рулевого команды исполняет Владимир Слишкович.