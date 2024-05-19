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«Ростов» — «Балтика»: хозяева вышли вперёд на 34-й минуте

«Ростов» — «Балтика»: хозяева вышли вперёд на 34-й минуте
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В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Ростов» и калининградская «Балтика». Игра проводится на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч начался в 16:30 мск. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Перерыв
2 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Щетинин – 33'     2:0 Роналдо – 36'     2:1 Фернандес – 45+3'    

Кирилл Щетинин на 34-й минуте вывел южан вперёд.

После 28 туров чемпионата России «Ростов» набрал 40 очков и занимает девятое место. «Балтика» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработала 26 очков и располагается на 15-й строчке.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги команды встречались в матче 8-го тура. В том противостоянии «Балтика» и «Ростов» сыграли вничью со счётом 2:2.

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