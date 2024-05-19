Гендиректор «Рубина» не стал комментировать слухи о возможном назначении Федотова

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов отказался комментировать слухи о потенциальном назначении российского специалиста Владимира Федотова, возглавляющего московский ЦСКА, на пост главного тренера казанского клуба.

«Никак не могу прокомментировать новости о возможном назначении Владимира Федотова в «Рубин». Я это узнаю от вас», — передаёт слова Айбатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее в СМИ появилась информация, что по окончании сезона-2023/2024 главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов с большой долей вероятности покинет должность в стане армейцев и возглавит казанский «Рубин», который не намерен продлевать контракт с Рашидом Рахимовым. При этом сменить Федотова на тренерском мостике ЦСКА якобы может Сергей Игнашевич, ныне возглавляющий «Балтику».