Слишкович: у нас была цель — Кубок, поэтому я недоволен своим отрезком в «Спартаке»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович оценил свою работу.

«У меня и клуба была цель — мы хотели выиграть Кубок. Поэтому я не могу быть доволен своим отрезком в «Спартаке» до конца. В чемпионате — окей. Мы попробуем выиграть последнюю игру», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» в середине апреля после увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 49 очков после 29 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет московское «Динамо», у которого 56 очков.