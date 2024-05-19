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Гендиректор «Рубина» Айбатов: финансовых санкций к Безрукову не было — зачем?

Гендиректор «Рубина» Айбатов: финансовых санкций к Безрукову не было — зачем?
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Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов ответил на вопрос, привлекал ли клуб к дисциплинарной ответственности полузащитника казанцев Руслана Безрукова после истории с его шуткой.

«Так решил Безруков. Если у кого-то с чувством юмора так себе, если кто-то не понимает, это, наверное, правильное решение.

Дисциплинарные санкции? Безруков пробежал через коридор, получил. Финансовых санкций к нему не было. Зачем? Наказывают не только рублём», — передаёт слова Айбатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Отметим, что после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом» (2:0) Руслан Безруков пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара». Его высказывание вызвало общественный резонанс, по итогам интервью было открыто дело в комитете по этике.

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