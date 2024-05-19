Гендиректор «Рубина»: спрос на Даку есть, разные клубы интересуются

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов высказался о трансферном спросе на нападающего казанской команды Мирлинда Даку перед окончанием сезона-2023/2024 чемпионата России.

«Спрос на Даку есть и сейчас. Возрастёт ли цена на него после Евро, зависит от того, как он сыграет. Если мы расстанемся с Даку, это будет наше совместное решение. Зависит от многого, нюансов очень много. Это преждевременный вопрос. Разные клубы интересуются Даку», — передаёт слова Айбатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В текущем сезоне чемпионата России 26-летний Мирлинд Даку провёл 27 матчей, в которых забил девять мячей и оформил четыре результативные передачи.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 41 очко за 29 матчей.