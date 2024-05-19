Слишкович: я давно знал, что Станкович станет главным тренером «Спартака»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о назначении Деяна Станковича на пост рулевого красно-белых.

«Про Станковича я знал давно, что он станет главным тренером. Мы с ним ещё не общались. У меня осталась одна игра на посту главного тренера. Я делаю всё возможное. Пока мы с Деяном не общались, он приедет, пообщаемся, только тогда я смогу составить своё мнение по нему. Пока мне сказать нечего», – передаёт слова Слишкович корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее стало известно, что серб Деян Станкович станет главным тренером «Спартака». К работе он приступит с сезона-2024/2025. Сейчас обязанности главного тренера столичного клуба исполняет Владимир Слишкович.