«Чем быстрее он уйдёт, тем счастливее будут другие тренеры». Мойес — о крутости Гвардиолы

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о своём коллеге Хосепе Гвардиоле, занимающем аналогичную должность в «Манчестер Сити».

«Пеп Гвардиола входит в число лучших, с кем мне приходилось сталкиваться, если не является лучшим. Он добился невероятных результатов в Премьер-лиге и во многом изменил футбол. Много говорят о разочаровании по поводу ухода Юргена Клоппа из АПЛ. Чем быстрее уйдёт Пеп, тем счастливее будут другие тренеры», — приводит слова Мойеса Sky Sports.

Гвардиола стал главным тренером «Манчестер Сити» летом 2016 года. За восемь лет испанский специалист выиграл с командой 16 трофеев, из которых 13 — внутри Англии. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года, за тур до конца АПЛ «Манчестер Сити» идёт на первом месте, опережая «Арсенал» на два очка.