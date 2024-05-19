Джикия: для меня было важно закончить историю в «Спартаке» на приятной ноте

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями от последнего домашнего матча в составе команды. Ранее стало известно, что защитник покинет «Спартак» после завершения сезона-2023/2024.

«Было приятно слышать, как меня поддерживали, провожали. Это дорогого стоит. Наверное, где-то в голове был момент, что этот период закончится. Для меня было важно, что на такой приятной ноте мы закончили эту историю», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 19 мая, «Спартак» обыграл казанский «Рубин» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 3:1. В составе красно-белых отличились Тео Бонгонда, Роман Зобнин и Кристофер Мартинс. За «Рубин» забил Мирлинд Даку.