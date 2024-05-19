Джикия: я не задавал вопросы в «Спартаке», это уже не имело значения

Центральный защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о том, почему ему было предоставлено небольшое количество игрового времени нынешней весной.

— Почему вам не предоставили шанс весной?

— Я не задавал вопросы, потому что это уже не имело никакого значения, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.