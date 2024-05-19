Ривалдо призвал нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони сменить команду

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо высказался об игре бразильского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Антони в составе манкунианцев в нынешнем сезоне.

«Сейчас он играет в клубе, который уже давно переживает трудные времена, поэтому, на мой взгляд, отъезд из Англии может пойти ему на пользу. С его навыками и игрой, которую он умеет показывать, я думаю, он очень хорошо впишется в любую большую команду, например, в Испании», — приводит слова Ривалдо DAZN.

24-летний Антони в нынешнем сезоне сыграл 38 матчей за «Юнайтед» во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.

Напомним, после 37 туров английской Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 57 очков и занимают восьмое место, отставая от четвёртой строчки, предоставляющей право выступать в Лиге чемпионов, на 11 очков. В заключительном туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном». Встреча состоится сегодня, 19 мая.