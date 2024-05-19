Джикия: ещё обязательно встретимся с активными болельщиками «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что находится на связи с активными болельщиками красно-белых. Напомним, «Спартак» решил не продлевать контракт с футболистом. После завершения сезона-2023/2024 Джикия станет свободным агентом.

«Мы на связи с активными болельщиками. Мы обязательно с ними встретимся. Я со всеми в хороших отношениях, поблагодарили друг друга за время, проведённое вместе», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 19 мая, «Спартак» обыграл казанский «Рубин» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 3:1. В составе красно-белых отличились Тео Бонгонда, Роман Зобнин и Кристофер Мартинс. За «Рубин» забил Мирлинд Даку.