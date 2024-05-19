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Джикия заявил, что не вёл переговоров с клубами до финального решения «Спартака»

Джикия заявил, что не вёл переговоров с клубами до финального решения «Спартака»
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что не вёл переговоров с клубами до финального решения красно-белых. Летом игрок выйдет на рынок свободных агентов.

«Многие скажут, что я чуть ли не со сборов вёл переговоры с другими клубами. Это не так, я ни с кем не вёл переговоров. Не надо путать интерес клубов. Интерес из-за рубежа был. Турция была. Интерес был и, возможно, есть и сейчас», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017-го в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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