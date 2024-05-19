Георгий Джикия: я ещё не закончил — ни в сборной России, ни в клубе

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможном вызове в сборную России. Футболист покинет московский «Спартак» после завершения сезона-2023/2024.

«Чтобы попасть мне в сборную, то надо набрать форму и доказать свою состоятельность. В сборную должны вызываться сильнейшие. Понятное дело, что если я не играю полгода, то ни о какой сборной не может идти и речи. С Карпиным мы в хороших отношениях. Я ещё не закончил — ни в сборной, ни в клубе», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 19 мая, «Спартак» обыграл казанский «Рубин» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 3:1. В составе красно-белых отличились Тео Бонгонда, Роман Зобнин и Кристофер Мартинс. За «Рубин» забил Мирлинд Даку.