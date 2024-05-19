Игроки «Спартака» качали Джикию, Дюпин — обнимал. Фото победы над «Рубином»

19 мая в Москве на «Лукойл Арене» состоялся матч 29-го тура РПЛ, в котором «Спартак» обыграл казанский «Рубин» со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на 21-й минуте, отличился вингер красно-белых Тео Бонгонда. Спустя семь минут полузащитник Роман Зобнин удвоил преимущество своей команды. На 63-й минуте Кристофер Мартинс довёл счёт до разгромного, но «Рубину» удалось отыграть один мяч благодаря точному удару нападающего Мирлинда Даку на 77-й минуте.

Для защитника Георгия Джикии этот матч стал последним домашним в составе «Спартака». Когда игрок уходил на замену, болельщики на трибунах скандировали его фамилию, а игроки устроили прощальный коридор.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.