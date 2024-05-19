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Джикия: я стал слабее, но есть время заняться собой и начать новую главу жизни

Джикия: я стал слабее, но есть время заняться собой и начать новую главу жизни
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о своей текущей форме.

«У нас с Бабичем отличные отношения. Наше общение не обострилось, он отличный парень. То, что он выходит — это решение клуба, тренера.

Важно объективно оценивать себя. Когда ты часто не играешь, то ты теряешь в кондициях. Я стал слабее. Но есть время заняться собой и начать новую главу в жизни», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее стало известно, что летом Джикия выйдет на рынок свободных агентов.

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017-го в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

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