Георгий Джикия сообщил, что у него нет предложений в данный момент

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия сообщил, что у него нет предложений от других команд в данный момент. Ранее стало известно, что летом игрок покинет стан красно-белых и станет свободным агентом.

«Я знаю, что мог подписать контракт с новым клубом полгода назад. Что дальше? Поживём — увидим. У меня сейчас нет предложений», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Георгий Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017-го в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.