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Игрок «Крыльев» Костанца не стал выбирать фаворита в борьбе за золото РПЛ

Игрок «Крыльев» Костанца не стал выбирать фаворита в борьбе за золото РПЛ
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Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

— На чьей ты стороне в чемпионской гонке?
— Мне не нужно выбирать «Динамо», «Зенит» или «Краснодар». «Крыльям» лучше самим побеждать.

— Весной вы отобрали очки у «Зенита» и «Краснодара», а «Динамо» проиграли. Получается, помогли им в чемпионской гонке?
— Это жизнь. Против «Краснодара» и «Зенита» мы играли дома, где мы очень сильны. К сожалению, вчера мы не сумели отобрать очки у «Динамо», — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на первом месте в турнирной таблице располагается московское «Динамо». На счету бело-голубых 56 очков после 29 матчей в Российской Премьер-Лиге. На втором месте пребывает «Краснодар», который набрал 53 очка за 29 игр. Петербургский «Зенит», на счету которого 50 очков после 28 матчей, идёт третьим.

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