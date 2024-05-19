Игрок «Крыльев» Костанца не стал выбирать фаворита в борьбе за золото РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

— На чьей ты стороне в чемпионской гонке?

— Мне не нужно выбирать «Динамо», «Зенит» или «Краснодар». «Крыльям» лучше самим побеждать.

— Весной вы отобрали очки у «Зенита» и «Краснодара», а «Динамо» проиграли. Получается, помогли им в чемпионской гонке?

— Это жизнь. Против «Краснодара» и «Зенита» мы играли дома, где мы очень сильны. К сожалению, вчера мы не сумели отобрать очки у «Динамо», — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на первом месте в турнирной таблице располагается московское «Динамо». На счету бело-голубых 56 очков после 29 матчей в Российской Премьер-Лиге. На втором месте пребывает «Краснодар», который набрал 53 очка за 29 игр. Петербургский «Зенит», на счету которого 50 очков после 28 матчей, идёт третьим.