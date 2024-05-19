Источник: Бистрович покинет ЦСКА после того, как «Балтика» не выкупит его после аренды

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий на правах аренды за «Балтику», не будет выкуплен калининградской командой по окончании срока аренды, при этом он покинет состав армейского клуба, которому принадлежат на него права. Об этом сообщает Metaratings.

По данным источника, Бистровичем, чей срок аренды истечёт в конце этого сезона, довольны в «Балтике», однако калининградцы вряд ли смогут потянуть финансовые условия контракта футболиста. При этом в ЦСКА этим летом готовы расстаться с хорватом, ввиду чего агент Бистровича уже начал поиски нового клуба.

26-летний Бистрович в нынешнем сезоне провёл 28 матчей во всех турнирах за «Балтику», забил три гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хорватского футболиста в € 2 млн. «Балтика» по состоянию на сегодняшний день занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.