Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Бистрович покинет ЦСКА после того, как «Балтика» не выкупит его после аренды

Источник: Бистрович покинет ЦСКА после того, как «Балтика» не выкупит его после аренды
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий на правах аренды за «Балтику», не будет выкуплен калининградской командой по окончании срока аренды, при этом он покинет состав армейского клуба, которому принадлежат на него права. Об этом сообщает Metaratings.

По данным источника, Бистровичем, чей срок аренды истечёт в конце этого сезона, довольны в «Балтике», однако калининградцы вряд ли смогут потянуть финансовые условия контракта футболиста. При этом в ЦСКА этим летом готовы расстаться с хорватом, ввиду чего агент Бистровича уже начал поиски нового клуба.

26-летний Бистрович в нынешнем сезоне провёл 28 матчей во всех турнирах за «Балтику», забил три гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хорватского футболиста в € 2 млн. «Балтика» по состоянию на сегодняшний день занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
«Зенит» потеряет шансы на чемпионство? Команда Семака бьётся в Грозном! LIVE
Live
«Зенит» потеряет шансы на чемпионство? Команда Семака бьётся в Грозном! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android