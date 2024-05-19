Дмитрий Скопинцев: «Динамо» два раза выиграло у «Зенита», это надо уважать

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о соперничестве с санкт-петербургским «Зенитом» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Это «Зенит» проигрывает чемпионство, а не мы его выигрываем? Мне всё равно. Главное то, что происходит сейчас, результат. Я помню историю «Динамо», когда играли сильнейшие иностранцы — Вальбуэна, Кураньи, Ванкер, Мисимович плюс россияне — Кокорин. И тогда «Динамо» не смогло занять даже третье место. В 2008-м команда была третьей, когда были сильные россияне — Хохлов, Семшов, Кержаков. А потом были иностранцы, как только нас ни называли, но даже третьего места не было. А сейчас возможен триумф.

Надо уважать наш результат, пусть он пока не окончательный. Но, дай бог, допрём! Я к тому говорю, что всё равно, как это будут трактовать — проигрыш действующего чемпиона и нам типа подфартило. Мы-то два раза выиграли у «Зенита», это надо уважать. Плюс у нас хорошие морально-волевые качества, что все в последних турах увидели», — приводит слова Скопинцева «РБ Спорт».

За тур до конца сезона «Динамо» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 56 очков. На втором месте находится «Краснодар», который набрал 53 очка. Замыкает тройку лидеров «Зенит», который набрал 51 очко. При этом у клуба из Санкт-Петербурга есть игра в запасе. 19 мая команда Сергея Семака встретится с «Ахматом».