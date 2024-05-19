Полузащитник «Челси» Кайседо забил мяч в ворота «Борнмута» ударом с центра поля
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В эти минуты проходит матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Челси» и «Брайтон». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. «Челси» выигрывает со счётом 1:0.
Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Перерыв
1 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Кайседо – 17'
На 17-й минуте отличился полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо. Он точно пробил с центра поля в оставленные голкипером «Борнмута» Нето ворота. Это первый гол 22-летнего полузащитника в сезоне.
«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 37 матчей. «Борнмут» находится на 11-й строчке, заработав 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити» (88).
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