Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Челси» Кайседо забил мяч в ворота «Борнмута» ударом с центра поля

Полузащитник «Челси» Кайседо забил мяч в ворота «Борнмута» ударом с центра поля
Комментарии

В эти минуты проходит матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Челси» и «Брайтон». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. «Челси» выигрывает со счётом 1:0.

Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Перерыв
1 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Кайседо – 17'    

На 17-й минуте отличился полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо. Он точно пробил с центра поля в оставленные голкипером «Борнмута» Нето ворота. Это первый гол 22-летнего полузащитника в сезоне.

ВИДЕО

«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 37 матчей. «Борнмут» находится на 11-й строчке, заработав 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити» (88).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android