Марков: в этом году очень интересный сезон в РПЛ, наконец-то есть борьба за чемпионство

Экс-нападающий московского «Динамо» Евгений Марков, ныне выступающий за воронежский «Факел», высказался по поводу чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге.

«Это самый ровный сезон в РПЛ за последние лет 10. В каждом сезоне до этого были две-три команды, которые слабее остальных. Например, в прошлом сезоне вылетели «Химки» и «Торпедо», они набрали чуть ли не 10 очков за весь сезон. А в этом году такого нет — каждый может друг друга обыграть. Очень интересный чемпионат. Наконец-то есть борьба за чемпионство», — сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, за тур до конца сезона «Динамо» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 56 очков. На втором месте находится «Краснодар», который набрал 53 очка. Замыкает тройку лидеров «Зенит», который набрал 51 очко. При этом у клуба из Санкт-Петербурга есть игра в запасе. 19 мая команда Сергея Семака встретится с «Ахматом».