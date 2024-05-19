Бушманов: болельщики «Спартака» будут вспоминать о Джикии с благодарностью

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался об уходе защитника московской команды Георгия Джикии по окончании текущего сезона.

— Рано или поздно всё заканчивается. Георгий Джикия провёл хорошее время в «Спартаке», был одним из лидеров команды и капитаном. Я думаю, что Джикия оставил большой след в «Спартаке». Болельщики будут вспоминать о нём с благодарностью.

— Можно ли назвать Джикию легендой «Спартака»?

— Обычно легендой называют футболиста, когда он заканчивает карьеру. После этого начинают распределять, кто является легендой клуба, а кто — нет. Но очевидно, что он был очень значимым и важным игроком для «Спартака». Думаю, что Джикия уже после завершения карьеры может спокойно вернуться в «Спартак» в качестве тренера или функционера, — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.