Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бушманов: болельщики «Спартака» будут вспоминать о Джикии с благодарностью

Бушманов: болельщики «Спартака» будут вспоминать о Джикии с благодарностью
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался об уходе защитника московской команды Георгия Джикии по окончании текущего сезона.

— Рано или поздно всё заканчивается. Георгий Джикия провёл хорошее время в «Спартаке», был одним из лидеров команды и капитаном. Я думаю, что Джикия оставил большой след в «Спартаке». Болельщики будут вспоминать о нём с благодарностью.

— Можно ли назвать Джикию легендой «Спартака»?
— Обычно легендой называют футболиста, когда он заканчивает карьеру. После этого начинают распределять, кто является легендой клуба, а кто — нет. Но очевидно, что он был очень значимым и важным игроком для «Спартака». Думаю, что Джикия уже после завершения карьеры может спокойно вернуться в «Спартак» в качестве тренера или функционера, — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Джикия трогательно попрощался со «Спартаком». При нём закатили «Рубину» три
Джикия трогательно попрощался со «Спартаком». При нём закатили «Рубину» три
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android