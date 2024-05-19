«Челси» обыграл «Борнмут» и финишировал на шестом месте в АПЛ

Сегодня, 19 мая, состоялся матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Челси» и «Борнмут». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу лондонцев.

«Челси» удалось открыть счёт на 17-й минуте благодаря голу полузащитника Мойсеса Кайседо. Позже, на 48-й минуте преимущество лондонцев удвоил Рахим Стерлинг, однако автогол защитника Бенуа Бадьяшиля не позволил «Челси» сделать победу сухой.

Таким образом, по итогам 38 матчей сезона английской Премьер-лиги на счету лондонского клуба 63 очка. Лондонцы финишировала на шестом месте. «Борнмут» завершил сезон на 12-м месте, имея в активе 48 очков.