ПСВ установил рекорд чемпионата Нидерландов

Сегодня, 19 мая, ПСВ на своём поле обыграл «Валвейк» (3:1) в матче 34-го тура чемпионата Нидерландов. Команда Петера Боша стала первой в истории национального чемпионата, сумевшей забить во всех играх турнира по ходу сезона. Всего в 34 матчах у ПСВ 111 голов, при этом результативная серия команды достигла отметки в 50 игр. Об этом сообщает Opta в соцсети X (ранее Twitter).

За 34 матча ПСВ проиграл всего один раз и четырежды сыграл вничью, закономерно заняв первое место в турнирной таблице. Команда из Эйндховена впервые потеряла очки в этом сезоне лишь в матче 18-го тура с «Утрехтом» (1:1).

ПСВ набрал 91 очко. На втором месте расположился «Фейеноорд» (84), на третьем — «Твенте» (69). ПСВ стал чемпионом Нидерландов в 25 раз, больше побед лишь у «Аякса» (36), который в этом сезоне оказался на пятом месте.