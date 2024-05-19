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ПСВ установил рекорд чемпионата Нидерландов

ПСВ установил рекорд чемпионата Нидерландов
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Сегодня, 19 мая, ПСВ на своём поле обыграл «Валвейк» (3:1) в матче 34-го тура чемпионата Нидерландов. Команда Петера Боша стала первой в истории национального чемпионата, сумевшей забить во всех играх турнира по ходу сезона. Всего в 34 матчах у ПСВ 111 голов, при этом результативная серия команды достигла отметки в 50 игр. Об этом сообщает Opta в соцсети X (ранее Twitter).

Нидерланды - Эредивизия . Эредивизия. 34-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 15:30 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Окончен
3 : 1
Валвейк
Валвейк
0:1 Маргарет – 16'     1:1 Л. де Йонг – 44'     2:1 Л. де Йонг – 82'     3:1 Леливелд – 86'    
Удаления: нет / Брума – 81'

За 34 матча ПСВ проиграл всего один раз и четырежды сыграл вничью, закономерно заняв первое место в турнирной таблице. Команда из Эйндховена впервые потеряла очки в этом сезоне лишь в матче 18-го тура с «Утрехтом» (1:1).

ПСВ набрал 91 очко. На втором месте расположился «Фейеноорд» (84), на третьем — «Твенте» (69). ПСВ стал чемпионом Нидерландов в 25 раз, больше побед лишь у «Аякса» (36), который в этом сезоне оказался на пятом месте.

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