Дмитрий Скопинцев высказался о проклятии «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил на вопрос, что делать бело-голубым с проклятием. По мнению некоторых болельщиков динамовцев, именно из-за проклятия их любимый клуб не может стать чемпионом страны почти 50 лет.

«Слышал об этом, конечно. Что-то похожее есть и у «Бенфики». Блин, если честно, глядя на то, что за долгие годы мы ничего не выиграли, начинаешь в это верить. Или относиться к этому с осторожностью. Что делать? Рецепт один — вера в себя и труд», – приводит слова Скопинцева «РБ Спорт».

Отметим, что последний раз московское «Динамо» становилось чемпионом страны в 1976 году, когда ещё был СССР. Во времена России бело-голубые свой последний значимый трофей завоевали в 1995 году, когда стали победителями Кубка страны.

Сейчас бело-голубые занимают первое место в РПЛ — на их счету 56 очков после 29 игр.