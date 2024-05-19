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Брентфорд — Ньюкасл, результат матча 19 мая 2024, счёт 2:4, АПЛ 2023-2024

«Ньюкасл» победил «Брентфорд» и занял седьмое место в АПЛ
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Завершился матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу со счётом 4:2.

Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
2 : 4
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Барнс – 21'     0:2 Мёрфи – 36'     0:3 Исак – 38'     1:3 Янельт – 48'     2:3 Висса – 70'     2:4 Гимарайнс – 77'    

В первом тайме в составе «Ньюкасла» отличились Харви Барнс, Джейкоб Мёрфи и Александер Исак. За «Брентфорд» забили Витали Янельт и Йоан Висса. На 77-й минуте Бруно Гимарайнс оформил дубль.

«Ньюкасл» занял седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 38 матчей. «Брентфорд» расположился на 16-й строчке, заработав 39 очков.

В параллельных матчах «Ноттингем Форест» обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1, «Кристал Пэлас» разгромил «Астон Виллу» — 5:0, а «Лутон Таун» уступил «Фулхэму» — 2:4.

Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
1 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Вуд – 2'     0:2 Вуд – 14'     1:2 Каллен – 72'    
Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
5 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Матета – 9'     2:0 Матета – 39'     3:0 Эзе – 54'     4:0 Матета – 63'     5:0 Эзе – 69'    
Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Лутон Таун
Лутон
Окончен
2 : 4
Фулхэм
Лондон
0:1 Траоре – 43'     1:1 Моррис – 45+1'     1:2 Хименес – 45+3'     1:3 Хименес – 49'     2:3 Даути – 55'     2:4 Уилсон – 68'    
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