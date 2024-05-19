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«Ньюкасл» победил «Брентфорд» и занял седьмое место в АПЛ

Завершился матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу со счётом 4:2.

В первом тайме в составе «Ньюкасла» отличились Харви Барнс, Джейкоб Мёрфи и Александер Исак. За «Брентфорд» забили Витали Янельт и Йоан Висса. На 77-й минуте Бруно Гимарайнс оформил дубль.

«Ньюкасл» занял седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 38 матчей. «Брентфорд» расположился на 16-й строчке, заработав 39 очков.

В параллельных матчах «Ноттингем Форест» обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1, «Кристал Пэлас» разгромил «Астон Виллу» — 5:0, а «Лутон Таун» уступил «Фулхэму» — 2:4.