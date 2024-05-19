Нынешний сезон АПЛ стал рекордным по количеству голов

Гол полузащитника «Вест Хэма» Мохаммеда Кудуса в ворота «Манчестер Сити» (1:2, закончился первый тайм) стал 1223-м по ходу нынешнего сезона английской Премьер-лиги. Ранее команды никогда не забивали такое количество голов. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ в соцсети Х (ранее Twitter).

Отметим, что в эти минуты все матчи финального тура АПЛ проходят в одно время. На момент написания новости начался второй тайм, поэтому у команд ещё будет время, чтобы обновить показатель рекордного по количеству голов сезона.

В онлайн-таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» опережает «Арсенал» на три очка и близок к тому, чтобы выиграть АПЛ в четвёртый раз подряд. На третьем месте турнир завершит «Ливерпуль», который проводит последний матч под руководством Юргена Клоппа.

Сотрудники «Арсенала» отрепетировали празднование чемпионства в АПЛ: