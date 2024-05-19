«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, обыграв дома «Вест Хэм»

Сегодня, 19 мая, состоялся матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс из Лестера. Матч начался в 18:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе хозяев дубль оформил Фил Фоден, также голом отметился Родри. Гости ответили точным ударом Мохаммеда Кудуса.

Таким образом, по итогам сезона в чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 91 очко. Команда Хосепа Гвардиолы заняла первое место в таблице, завоевав титул в четвёртый раз подряд. «Вест Хэм» после 38 матчей в английской Премьер-лиге заработал 52 очка и расположился на девятой строчке.