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Манчестер Сити – Вест Хэм, результат матча 19 мая 2024, счет 3:1, АПЛ 2023-2024

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, обыграв дома «Вест Хэм»
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Сегодня, 19 мая, состоялся матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс из Лестера. Матч начался в 18:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Фоден – 2'     2:0 Фоден – 18'     2:1 Кудус – 42'     3:1 Родри – 59'    

В составе хозяев дубль оформил Фил Фоден, также голом отметился Родри. Гости ответили точным ударом Мохаммеда Кудуса.

Таким образом, по итогам сезона в чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 91 очко. Команда Хосепа Гвардиолы заняла первое место в таблице, завоевав титул в четвёртый раз подряд. «Вест Хэм» после 38 матчей в английской Премьер-лиге заработал 52 очка и расположился на девятой строчке.

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