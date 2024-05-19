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«Ахмат» — «Зенит»: Дуглас Сантос на 19-й минуте заменён из-за травмы

«Ахмат» — «Зенит»: Дуглас Сантос на 19-й минуте заменён из-за травмы
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В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв из Москвы. На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
1 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 4'     0:2 Кассьерра – 9'     1:2 Конате – 11'     1:3 Кассьерра – 44'     1:4 Кассьерра – 47'     1:5 Кассьерра – 51'    

Уже на четвёртой минуте счёт в матче открыл нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. Спустя пять минут форвард санкт-петербургской команды забил второй мяч, оформив тем самым дубль. Уже через две минуты, на 11-й минуте встречи нападающему «Ахмата» Мохамеду Конате удалось отквитать один мяч.

На 19-й минуте игры «Зенит» сделал вынужденную замену в связи с травмой защитника Дугласа Сантоса, выпустив на поле другого игрока обороны Вячеслава Караваева.

После 28 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 35 очков и занимает 10-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и располагается на третьей строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.

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