Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» в матче с «Балтикой»

Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» в матче с «Балтикой»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о победе в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Игра состоялась в Ростове‑на‑Дону. Она завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Несмотря на удачный исход, Карпин заявил, что игра команды его не полностью устроила.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Щетинин – 33'     2:0 Роналдо – 36'     2:1 Фернандес – 45+3'    

«Не могу сказать, что игра полностью устроила. Первый тайм был ещё более‑менее, но во втором тайме мне не понравилась игра «Ростова».

Что именно не понравилось во втором тайме? Абсолютно всё. И то, как оборонялись, и то, как атаковали. Ну что я вам разбор игры буду делать? Если кратко, то ничего не понравилось», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

После 29 туров чемпионата России «Ростов» набрал 43 очка и занимает шестое место. «Балтика» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработала 26 очков и располагается на 15-й строчке.

Материалы по теме
«Ростов» обыграл «Балтику» в домашнем матче 29-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android