Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» в матче с «Балтикой»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о победе в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Игра состоялась в Ростове‑на‑Дону. Она завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Несмотря на удачный исход, Карпин заявил, что игра команды его не полностью устроила.

«Не могу сказать, что игра полностью устроила. Первый тайм был ещё более‑менее, но во втором тайме мне не понравилась игра «Ростова».

Что именно не понравилось во втором тайме? Абсолютно всё. И то, как оборонялись, и то, как атаковали. Ну что я вам разбор игры буду делать? Если кратко, то ничего не понравилось», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

После 29 туров чемпионата России «Ростов» набрал 43 очка и занимает шестое место. «Балтика» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработала 26 очков и располагается на 15-й строчке.