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Ливерпуль – Вулверхэмптон, результат матча 19 мая 2024, счет 2:0, АПЛ 2023-2024

«Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в последнем матче Клоппа
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Сегодня, 19 мая, состоялся матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Игра прошла на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана. Матч начался в 18:00 мск. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Мак Аллистер – 34'     2:0 Куанса – 40'    
Удаления: нет / Семеду – 28'

В составе мерсисайдцев забили Алексис Мак Аллистер и Джарелл Куанса.

После 38 туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 82 очка и занял третье место. «Вулверхэмптон» после аналогичного количества матчей в английской Премьер-лиге заработал 46 очков и расположился на 14-й строчке.

В нынешнем сезоне команды уже встречались в матче 5-го тура английской Премьер-лиги. В том противостоянии мерсисайдцы в гостях обыграли «волков» со счётом 3:1.

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