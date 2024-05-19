«Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в последнем матче Клоппа

Сегодня, 19 мая, состоялся матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Игра прошла на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана. Матч начался в 18:00 мск. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
В составе мерсисайдцев забили Алексис Мак Аллистер и Джарелл Куанса.
После 38 туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 82 очка и занял третье место. «Вулверхэмптон» после аналогичного количества матчей в английской Премьер-лиге заработал 46 очков и расположился на 14-й строчке.
В нынешнем сезоне команды уже встречались в матче 5-го тура английской Премьер-лиги. В том противостоянии мерсисайдцы в гостях обыграли «волков» со счётом 3:1.
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