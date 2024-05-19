«Тоттенхэм» разгромил «Шеффилд» в гостевом матче 38-го тура АПЛ
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Сегодня, 19 мая, состоялся матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Шеффилд Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Игра прошла на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли. Матч начался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
0 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Кулушевски – 14' 0:2 Порро – 59' 0:3 Кулушевски – 65'
В составе лондонского клуба дубль на свой счёт записал Деян Кулушевски. Также голом отметился Педро Порро.
Таким образом, по итогам сезона в чемпионате Англии «Тоттенхэм Хотспур» набрал 66 очков. Команда из Лондона заняла пятое место в турнирной таблице. «Шеффилд Юнайтед» после 38 матчей в английской Премьер-лиге заработал 16 очков и расположился на последней строчке, вылетев из АПЛ.
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