«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» в последнем туре сезона АПЛ, но финишировал восьмым

Сегодня, 19 мая, состоялся матч 38-го тура английской Премьер-Лиги, в котором встречались лондонский «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу манкунианцев.

Манкунианцы открыли счёт на 73-й минуте благодаря голу защитника Диогу Дало. В концовке встречи нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд удвоил преимущество гостей, установив итоговый счёт встречи.

Таким образом, «Брайтон энд Хоув Альбион» после 38 матчей сезона набрал 48 очков, финишировав на 11-м месте. «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона оказался на восьмом месте, имея в активе 60 очков