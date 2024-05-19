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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» в последнем туре сезона АПЛ, но финишировал восьмым

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» в последнем туре сезона АПЛ, но финишировал восьмым
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Сегодня, 19 мая, состоялся матч 38-го тура английской Премьер-Лиги, в котором встречались лондонский «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу манкунианцев.

Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Дало – 73'     0:2 Хойлунд – 88'    

Манкунианцы открыли счёт на 73-й минуте благодаря голу защитника Диогу Дало. В концовке встречи нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд удвоил преимущество гостей, установив итоговый счёт встречи.

Таким образом, «Брайтон энд Хоув Альбион» после 38 матчей сезона набрал 48 очков, финишировав на 11-м месте. «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона оказался на восьмом месте, имея в активе 60 очков

Итоговая турнирная таблица АПЛ
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