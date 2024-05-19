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«Ред Булл Зальцбург» впервые за 10 лет не стал чемпионом Австрии

«Ред Булл Зальцбург» впервые за 10 лет не стал чемпионом Австрии
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Сегодня, 19 мая, «Штурм» из города Грац в рамках 32-го тура чемпионата Австрии (Плей-офф чемпионов) обыграл «Аустрию» и в четвёртый раз в своей истории стал чемпионом страны. Таким образом, «Ред Булл Зальцбург» впервые за 10 лет не смог выиграть чемпионат Австрии.

Австрия - Бундеслига . Плей-офф чемпионов. 32-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Штурм
Грац
Окончен
2 : 0
Аустрия К
Клагенфурт-ам-Вёртерзе
1:0 Вютрих – 69'     2:0 Камара – 90'    

«Штурм» набрал 44 очка во второй части сезона, называемой в Австрии Плей-офф чемпионов (также имеется плей-офф за право остаться, команды в группах делятся в равных количествах — по шесть). У «Зальцбурга» на два очка меньше. Клуб из системы «Ред Булл» неизменно становился чемпионом своей страны с сезона-2013/2014, «Штурм» же до этой кампании становился чемпионом в сезоне-2010/2011.

На третьей строчке по итогам прошедшего сезона расположился ЛАСК.

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