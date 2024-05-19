«Манчестер Сити» выиграл АПЛ шесть раз в восьми сезонах при Гвардиоле

По итогам текущего сезона в чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 91 очков. Коллектив Хосепа Гвардиолы занял первое место в таблице. Второе место занял «Арсенал», у которого 88 очков. «Ливерпуль» стал третьим с 82 очками.

Таким образом, «Манчестер Сити» стал первой командой, выигравшей чемпионат Англии четыре раза подряд. При этом выиграл АПЛ шесть раз в восьми сезонах при Гвардиоле.

Напомним, что испанский специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время «горожане» выиграли в общей сложности 17 трофеев. В прошлом сезоне манчестерский клуб под шефством Гвардиолы выиграл АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.