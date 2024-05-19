Завершился чемпионат Англии по футболу сезона-2023/2024

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Сегодня, 19 мая, завершился сезон-2023/2024 чемпионата Англии. Матчи заключительного, 38-го тура начались в одно время.

Все результаты 38-го тура английской Премьер-лиги:

«Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм Хотспур» — 0:3

«Лутон Таун» – «Фулхэм» — 2:4

«Манчестер Сити» – «Вест Хэм Юнайтед» — 3:1

«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» — 2:0

«Челси» – «Борнмут» — 2:1

«Бёрнли» – «Ноттингем Форест» — 1:2

«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Манчестер Юнайтед — 0:2

«Кристал Пэлас» – «Астон Вилла» — 5:0

«Арсенал» – «Эвертон» — 2:1

«Брентфорд» – «Ньюкасл Юнайтед» — 2:4

Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 91 очко за 38 матчей. Вторым стал «Арсенал» (89), третьим — «Ливерпуль» (82). «Лутон Таун», «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед» по итогам сезона опустились в Чемпионшип.