Пента-трик Кассьерры принёс «Зениту» разгромную победу в игре с «Ахматом» со счётом 5:1

Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретились грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Матч завершился разгромной победой санкт-петербургской команды со счётом 5:1. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на четвёртой минуте счёт в матче открыл нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. Спустя пять минут форвард санкт-петербургской команды забил второй мяч, оформив тем самым дубль. Уже через две минуты, на 11-й минуте встречи нападающему «Ахмата» Мохамеду Конате удалось отквитать один мяч. Под занавес первого тайма, на 45-й минуте Матео Кассьерра оформил хет-трик после передачи полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

На 46-й минуте колумбийский форвард «Зенита» забил свой четвёртый мяч в этой игре. На 51-й минуте Матео Кассьерра оформил пента-трик, отличившись в пятый раз за матч. Таким образом, «Зенит» одержал разгромную победу со счётом 5:1.

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» после 29 проведённых матчей сезона остался на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 35 очков. Победа в Грозном позволила «Зениту» вернуться на вторую строчку за тур до конца сезона. В активе санкт-петербургской команды стало 54 очка, «Зенит» отстаёт от московского «Динамо» на два очка.