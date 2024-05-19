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Мостовой: сам Джикия подустал от ситуации в «Спартаке» и решил уйти

Мостовой: сам Джикия подустал от ситуации в «Спартаке» и решил уйти
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Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об уходе Георгия Джикии из московского клуба.

«Уже полгода назад говорили на тему контракта Джикии. Я сказал, что это странно, что контракт не продлевают. Георгию всего 30 лет, поэтому он может спокойно играть в «Спартаке» ещё пять лет. На тот момент в команде был человек, который вредил «Спартаку», — Абаскаль. С ним у Георгия были конфликты и различные истории. Поэтому я думаю, что сам Джикия подустал от этой ситуации и решил уйти. Нет так нет. Ведь он уйдёт в любую команду в качестве свободного агента, у него ещё плюсы будут. Ему всего 30 лет, для защитника это можно сказать расцвет.

В последнее время все друг друга начали называть легендами. В нашем поколении было по-другому. Кто заслужил, того народ помнит. Поэтому на это не обращаю внимания и спокойно к этому отношусь. Кто как хочет, пусть так себя называет. Но я смеюсь над теми, кто три раза где-то случайно забил гол. Ты его фамилии не знаешь, а он называет себя легендой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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