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Эрлинг Холанд во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром АПЛ

Сегодня, 19 мая, состоялись матчи заключительного, 38-го тура чемпионата Англии по футболу. По итогам последних игр определился лучший бомбардир английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/2024.

Им стал норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, забивший 27 голов. Второе место с 22 мячами занял атакующий полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер. Тройку лидеров замкнул форвард «Ньюкасла» Александер Исак (21 гол).

Примечательно, что Холанд стал лучшим бомбардиром АПЛ уже второй год подряд. В сезоне-2022/2023 он сумел записать на свой счёт 36 мячей.

Напомним, чемпионом Англии по футболу в сезоне-2023/2024 стал «Манчестер Сити». «Горожане» набрали 91 очко. Они завоевали титул АПЛ в четвёртый раз подряд. Вторым стал «Арсенал». На счету лондонского коллектива 89 очков. На третьей строчке финишировал «Ливерпуль» — мерсисайдцы заработали 82 очка после 38 туров АПЛ.