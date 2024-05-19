Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром АПЛ

Эрлинг Холанд во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 мая, состоялись матчи заключительного, 38-го тура чемпионата Англии по футболу. По итогам последних игр определился лучший бомбардир английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/2024.

Им стал норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, забивший 27 голов. Второе место с 22 мячами занял атакующий полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер. Тройку лидеров замкнул форвард «Ньюкасла» Александер Исак (21 гол).

Примечательно, что Холанд стал лучшим бомбардиром АПЛ уже второй год подряд. В сезоне-2022/2023 он сумел записать на свой счёт 36 мячей.

Напомним, чемпионом Англии по футболу в сезоне-2023/2024 стал «Манчестер Сити». «Горожане» набрали 91 очко. Они завоевали титул АПЛ в четвёртый раз подряд. Вторым стал «Арсенал». На счету лондонского коллектива 89 очков. На третьей строчке финишировал «Ливерпуль» — мерсисайдцы заработали 82 очка после 38 туров АПЛ.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» — чемпион АПЛ! Команда Гвардиолы вошла в историю английского футбола!
«Манчестер Сити» — чемпион АПЛ! Команда Гвардиолы вошла в историю английского футбола!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android